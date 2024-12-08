Nusaybin\'de Yorgun Mermiler Araçları Vurdu

3.Sayfa

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye'den geldiği iddia edilen yorgun mermiler iki araca isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde öğleden sonra Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler iki farklı noktada iki araca isabet etti. Olayda her iki araçta da hasar oluştu. - MARDİN