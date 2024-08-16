Nusaybin\'de Yurtiçi Kargo Çalışanlarına Saldırı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir grup, Yurtiçi Kargo'da kaçak telefonları yakalandığı iddiasıyla çalışanlara saldırdı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, 10-15 Ağustos arasında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 665 adet akıllı cep telefonu, 32 bin 759 paket sigara, 804 adet elektronik sigara, 12 bin 925 adet puro, bin 370 paket tütün mamulü, 55,5 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilmişti.

Operasyonda 18 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Bugün ise çok sayıda kişi, telefonları Yurtiçi Kargo'da yakalandığını ileri sürerek çalışanlara saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN