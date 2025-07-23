OBAK Ekip Lideri Ercan Temel: "Tam bilgim yok ama 10 kişi vefat etti diye biliyorum"

Odunpazarı Arama Kurtarma (OBAK) Ekip Lideri Ercan Temel, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 10 görevlinin şehit olmasına ilişkin, "Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar. Sayılarla ilgili tam bilgim yok ama 10 kişi diye biliyorum" dedi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bölgede dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları sırasında ekipler aniden parlayan alevlerin arasında kaldı. Kaybolan görevlilerin bulunması için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda bazı görevlilerin cenazelerine ulaşıldığı belirtildi. Şehit sayısı hakkında resmi bir açıklama yapılması beklenirken, Odunpazarı Arama Kurtarma (OBAK) Ekip Lideri Ercan Temel yaşananları anlattı.

"Gidelim dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı"

Temel, "Onlar yukarıda müdahale ediyordu. Biz aşağıdaki bölgede müdahale ediyorduk. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler. Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. Gidelim dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. AKUT orada müdahale ediyordu. Sayılarla ilgili tam bilgim yok ama 10 kişi diye biliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR