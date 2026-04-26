Ocakta unutulan çaydanlık yandı

Düzce'de bir evde ocakta unutulan çaydanlığın tutuşması sonucu çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi 634. Sokak'ta M.U.'ya ait evde ocakta unutulan çaydanlık alev aldı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, mutfaktaki alevlere müdahale ederek yangını evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Mahallede kısa süreli paniğe neden olan olayda evde küçük çaplı hasar meydana geldi. - DÜZCE