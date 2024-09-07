İzmir\'de 191 Şişe Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir adrese gerçekleştirilen operasyonda, 191 şişe kaçak alkol ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişiye adli işlem gerçekleştirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin adresinde kaçak alkol bulundurduğu ve kaçakçılığını yaptığını belirledi. Savcılıktan alınan izin sonrası adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 191 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. - İZMİR