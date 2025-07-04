Ödemiş'te Orman Yangını 3. Günde - Son Dakika
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Ödemiş'te Orman Yangını 3. Günde

Ödemiş\'te Orman Yangını 3. Günde
04.07.2025 08:35
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangını üçüncü günde, alevlerle mücadele sürüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Köyü'nde 02 Temmuz günü akşam saatlerinde başlayan orman yangını Ortaköy civarında devam ediyor. Yüzlerce dekar alanın adeta küle döndüğü yangında yemyeşil ödemiş dağları siyaha büründü. Alevleri söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Çarşamba günü akşam saatlerinde Ödemiş Tosunlar Köyü'nde başlayan orman yangınında 3. güne girildi. Şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangında alevlerin önüne sabah saatlerinde rüzgarın şiddeti kaybolması ile geçilebildi. Havadan uçak ve helikopterlerin yanı sıra karadan da yüzlerce orman ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında şu anda Ortaköy'ün güney kısımlarında devam ediyor.

Yangın dolayısıyla boşaltılan Tosunlar, Suçıktı, Köseler, Üzümlü ve Yeniköy'de hayatın normale dönmesi için uğraşlar devam ediyor.

Son bir haftada 624 yangın çıktı

Son yılların en büyük yangın felaketini yaşayan Türkiye'de 2025 yılının ilk 6 ayında bin 305'i ormanlık alanda, bin 739'u da orman dışında olmak üzere toplam 3 bin 44 adet yangın çıktığı bu yangınların 624'ünün ise sadece son 7 gün içinde yaşandığı bildirildi. Yangın helikopter ve uçaklarının alevlerle mücadele etmek için gökyüzünde adeta mekik dokurken çıkan yangınların söndürülmesi için 16 bin 35 sorti yaptığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ödemiş'te Orman Yangını 3. Günde - Son Dakika

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