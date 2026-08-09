Ödemiş'te orman yangını kontrol altında - Son Dakika
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Ödemiş'te orman yangını kontrol altında

Ödemiş\'te orman yangını kontrol altında
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çamlıca Mahallesi Çerkez Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankeri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak büyümesi engellendi. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektarlık orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Ödemiş, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ödemiş'te orman yangını kontrol altında - Son Dakika

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