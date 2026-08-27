Ödemiş\'te orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bugün saat 15.03'te ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.