Ödemiş\'te Roma dönemine ait tarihi heykel ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda, Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. adlı bir kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimatla adrese operasyon gerçekleştirilirken, yapılan aramada Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen erkek heykeli ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, ev sahibi M.K. işlemleri için emniyete götürüldü. - İZMİR