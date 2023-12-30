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Ödemiş'te Roma dönemine ait tarihi heykel ele geçirildi - Son Dakika
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Ödemiş'te Roma dönemine ait tarihi heykel ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda, Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

Ödemiş\'te Roma dönemine ait tarihi heykel ele geçirildi
30.12.2023 - 11:08,
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda, Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. adlı bir kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimatla adrese operasyon gerçekleştirilirken, yapılan aramada Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen erkek heykeli ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, ev sahibi M.K. işlemleri için emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Ödemiş, İzmir, Roma, Polisiye, 3.Sayfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ödemiş'te Roma dönemine ait tarihi heykel ele geçirildi - Son Dakika


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