Ödemiş\'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Ödemiş ilçesinde kısa süreliğine etkili olan şiddetli yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Yağıştan korunmak isteyen ilçe sakinleri kapalı alanlara, otobüs duraklarına ve bina saçaklarının altına sığındı. Rögarların taşması sonucu trafikteki araçlar su birikintileri nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlatırken, su tahliye işlemleri devam ediyor. - İZMİR