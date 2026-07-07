Ödemiş'te Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ödemiş'te Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

07.07.2026 18:20
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İzmir Ödemiş'te sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan otomobil ağaca çarptı, 25 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, önüne sokak köpeği çıkınca manevra yapan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, 3 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Ovakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (21) idaresindeki 35 AH 5272 plakalı otomobil seyir halindeyken, aniden yola çıkan sokak köpeği nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunanlar yaralandı. Kazada sürücü A.B. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta yolcu konumunda bulunan Mustafa İltaş (25) ise ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki sürücü Mustafa İltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ödemiş'te Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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