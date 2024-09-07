Ödemiş'te Tartışma Cinayetle Bitti - Son Dakika
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Ödemiş'te Tartışma Cinayetle Bitti

Ödemiş\'te Tartışma Cinayetle Bitti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, evinin önünden traktörle geçerken toz kaldırdığı iddiasıyla sürücüyü tüfekle vurarak öldürdü. Olayda yaralanan baba oğul ise jandarma gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

07.09.2024 10:13
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, evinin önünden traktörle geçerken toz kaldırdığı iddiasıyla sürücüyü tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, geçtiğimiz gün ilçeye bağlı kırsal Dolamanlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörle yoldan geçen İbrahim Cerit (37) ile yakındaki bir evin sahibi E.K. (54) arasında 'hızlı giderek toz kaldırdığı' sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce olaya E.K.'nin oğlu Ö.K. (28) de dahil oldu ve eve giderek pompalı tüfeği yanına aldı. Ö.K.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan Cerit, kanlar içerisinde kalırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İbrahim Cerit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavgada yaralanan baba oğul ise jandarma gözetiminde Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taburcu işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi oğul ile baba gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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