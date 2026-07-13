Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonu: 30 Tutuklama - Son Dakika
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Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonu: 30 Tutuklama

Ödemiş\'te Uyuşturucu Operasyonu: 30 Tutuklama
13.07.2026 11:20
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 55 kişiden 30'u tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 55 kişiden 30'u tutuklandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine yönelik başarılı bir çalışmaya imza attı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takiplerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda yapılan aramalarda; 16 bin 265 adet uyuşturucu nitelikli hap, 947 gram esrar ve skunk, 390 gram metamfetamin ile satışa hazır çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

30 şüpheli cezaevine gönderildi

Operasyonlar kapsamında toplam 55 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonu: 30 Tutuklama - Son Dakika

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