Ödemiş'te Yangın Kahramanı Şehit Oldu - Son Dakika
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Ödemiş'te Yangın Kahramanı Şehit Oldu

Ödemiş\'te Yangın Kahramanı Şehit Oldu
05.07.2025 10:59
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale esnasında, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Ragıp Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale esnasında, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Ragıp Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ödemiş'teki yangında can kaybı 3'e yükseldi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz günü başlayan ve dün kontrol altına alınabilen orman yangınından bir acı haber daha geldi. Alevlerle mücadele eden orman kahramanlarından Ragıp Şahin (45), görev başındayken kullandığı pikap aracında yangına yakalanarak ağır yaralanmıştı. Tedavi altına alındığı İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahin, şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Şahin'in, Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde görevli olduğu ve yangın sırasında bölgeye ilk ulaşan müdahale ekibinde yer aldığı öğrenildi. Yoğun duman ve sıcaklığın etkisiyle aracında mahsur kalan Ragıp Şahin, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

Yangının başladığı ilk andan itibaren sahada cansiperane çalışan Şahin'in acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Şahin'in mesai arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Ragıp Şahin'in şehadetiyle birlikte, Ödemiş yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Yine aynı gün yangına müdahale için Konya'dan Ödemiş'e gelen orman görevlisi evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir (39) ile yangında evinde mahsur kalan 81 yaşındaki İbrahim Erkan da Ödemiş'teki yangında hayatını kaybetmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ödemiş'te Yangın Kahramanı Şehit Oldu - Son Dakika

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