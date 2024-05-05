Ödemiş\'te Yasa Dışı Silah Ticaretine Operasyon: Çok Sayıda Tabanca Ele Geçirildi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Organize Suçlar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileriyle ilçede yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde yapılan aramalarda; 4 tabanca, 13 dolma tabanca, 2 havalı tabanca, 78 adet 7.65 mm tabanca fişeği, çok sayıda kılıç, bıçak ve muşta ele geçirildi. Operasyonla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - İZMİR