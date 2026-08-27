Ödemiş'teki orman yangını kontrol altında - Son Dakika
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Ödemiş'teki orman yangını kontrol altında

Ödemiş\'teki orman yangını kontrol altında
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bugün saat 15.03'te ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozer ile müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ise soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Ödemiş, İzmir, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ödemiş'teki orman yangını kontrol altında - Son Dakika

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