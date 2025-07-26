ODTÜ Ormanlık Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının ormanda bıraktığı tahribat dron ile görüntülendi.

Yangın, öğle saatlerinde ODTÜ yerleşkesine yakın ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yangının yeniden tutuşmaması için yoğun çaba harcıyor.

Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde, yangının etkili olduğu bölgede çok sayıda ağacın kül olduğu, geniş bir alanın siyaha büründüğü görülüyor. Yangının ormanda yol açtığı tahribat, görsel olarak da gözler önüne serildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşlara ormanlık alanlarda dikkatli olunması çağrısında bulundu. - ANKARA