Odun Keserken Yaralanan Çocuğa Helikopterle Yardım

31.05.2026 17:06
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde baltayla odun kestiği sırada sıçrayan odun parçasının yüzüne çarpması sonucu yaralanan 15 yaşındaki çocuğun yardımına ambulans helikopter yetişti.

Vezirköprü ilçesinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki A.K., baltayla odun kestiği sırada koparak fırlayan odun parçasının yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayda yüz kemiklerinde kırıklar oluşan ve yüzünde çeşitli kesiler meydana gelen çocuk, ilk olarak Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.K.'nin ileri tetkik ve tedavi için Samsun'a sevk edilmesine karar verildi. Yaralı çocuğun imdadına Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulans helikopter yetişti. Vezirköprü'den alınan hasta, İlkadım ilçesindeki helikopter pistine ulaştırıldı.

Helikopter pistinde hazır bekleyen kara ambulansına alınan A.K., buradan Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kırsal mahallelerde odun kesimi ve yakacak hazırlığı çalışmalarının yoğunlaştığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

