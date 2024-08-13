Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere atan babaya adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı - Son Dakika
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Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere atan babaya adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı

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Konya'da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu çocuğu öfkeyle havaya kaldırıp yere attığı için gözaltına alınan baba, adliyeye sevk edildi. Baba, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.08.2024 15:03
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Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere atan babaya adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı

KONYA - Konya'da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu çocuğu öfkeyle havaya kaldırıp yere attığı için gözaltına alınan baba, adliyeye sevk edildi. Baba, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne gelenler arasında bulunan 8 yaşındaki M.H.D., yakınlarının yanından ayrılıp salonunun içine girdi. Çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu. Bu sırada babası R.D., ve annesi salonunun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası yere atarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri, 8 yaşındaki oğlu M.H.D'yi havaya kaldırıp yere atan baba 36 yaşındaki R.D.'yi gözaltına aldı. İfadesinde bir anlık sinirle olduğunu anlattığı belirtilen baba R.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan R.D., hakkında adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Konya, Baba, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere atan babaya adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı - Son Dakika

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