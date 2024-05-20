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Oğlunun benzin döküp yaktığı anne hayatını kaybetti

Para vermediği annesini benzin döküp yakmıştı: 32 gün sonra acı haber geldi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde para vermediği iddiası ile oğlu tarafından benzin dökülerek yakılan kadından kaldırıldığı hastaneden 32 gün sonra acı haber geldi.

Korkunç olay, 18 Nisan Perşembe günü Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, olayın yaşandığı günden kısa bir süre önce annesi Mükerrem Yılmaz'dan para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. öfkelendi. Ö.Y., maddi ve ailevi sorunları iddiası ile benzin dökerek annesi ve kendisini yaktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Mükerrem Yılmaz buradaki müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Her iki elinde de yanıklar oluşan şüpheli Ö.Y. ise olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Şahıs, burada tamamlanan işlemlerinin ardından elleri sargılı bir şekilde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hastaneden acı haber geldi

32 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Mükerrem Yılmaz'dan acı haber geldi. Hayatını kaybeden kadın, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Erdoğdu Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.