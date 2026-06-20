Gaziantep'te baba oğlu tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te baba oğlu tarafından vurularak öldürüldü

20.06.2026 12:52
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Gaziantep'te tartıştığı 17 yaşındaki oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan 43 yaşındaki baba hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tartıştığı 17 yaşındaki oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan 43 yaşındaki baba hayatını kaybetti. Katil zanlısı oğul ise olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi Mecit Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özhan (43) ile oğlu E.Ö. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında E.Ö., babası Mehmet Özhan'a pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen katil zanlısı oğulun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te baba oğlu tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika

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