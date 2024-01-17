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Öğrenci servisi otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Öğrenci servisi otomobile çarptı: 1 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde öğrenci servisinin otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Sabah erken saatlerde Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, öğrenci servisi minibüsü ile yan yoldan çıkan bir otomobil çarpıştı. Kazada sıkışan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öğrenci servisi otomobile çarptı: 1 yaralı
17.01.2024 - 22:33,
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Öğrenci servisi otomobile çarptı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde öğrenci servisinin otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.O.K. idaresindeki 55 C 9610 plakalı öğrenci servisi minibüs, İstasyon mevkiinden Kavak'a gelirken yan yoldan çıkmakta olan S.A. adlı bayan sürücü idaresindeki 35 BB F 793 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçta sıkışan bayan sürücü S.A. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
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