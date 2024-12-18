Öğrencilerden Özel Bireylere Eğlenceli Etkinlik - Son Dakika
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Öğrencilerden Özel Bireylere Eğlenceli Etkinlik

Öğrencilerden Özel Bireylere Eğlenceli Etkinlik

Iğdır'da 5 üniversite öğrencisi, özel eğitim anaokulunda etkinliklerle özel bireyleri eğlendirdi.

18.12.2024 11:45
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Iğdır'da bir araya gelen 5 üniversite öğrencisi özel eğitim anaokuluna giderek özel bireyler ile etkinlik yaparak onların gönüllerince eğlenmesini sağladı.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Hizmet öğrencisi 5 arkadaş 'Engellilerle Sosyal Hizmet' projesi çerçevesinde Iğdır merkezde bulunan Karabağ Özel Eğitim Anaokuluna giderek özel bireyler ile bir araya geldi. Üniversitede öğrenim gören öğrenciler ile özel bireyler çeşitli etkinlik ve aktivite gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte özel bireyler gönüllerince eğlendi.

Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren öğrencilerden Merve Polat, "Burada öğrencilerin ellerini boyadık, elleri rengarenk oldu. Onlarla birlikte çeşitli resimler yaptık. Burada bulunan özel öğrencilerin bizi bu şekilde güzel karşılamaları da bizi mutlu etti" dedi.

Öğrencilerden Eda Yiğit ise öğrencilerin çok eğlendiğini söyleyerek, "Özel öğrencilerden 5-6, 4-3 ve 3-2 yaş grupları var. Onlar için önce el baskısı yaptık. Bu da öğrencilerin büyük ve küçük motor becerilerinin çalıştırılmasını sağladı. Öğrenciler ile dans ettik. Hikaye kitabı okuduk. Hikaye görselinde öğrencileri yönlendirdik. Özel birey öğrenciler oldukları için balonları şişirmediler, balonları biz şişirdik. Daha sonra bu balonları alarak öğrenciler ile dans ettik. Bir tane özel öğrencimiz otizmli çocuğumuz vardı. Onunla göz teması kuramadık. Gelip bana sarıldı. Onunla da iyi anlaştık" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Iğdır Üniversitesi, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğrencilerden Özel Bireylere Eğlenceli Etkinlik - Son Dakika

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