Öğretmen Bülbül\'ü Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde aracı terk edilmiş halde bulunan öğretmen Sabit Bülbül'ü arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ve AFAD dalgıçları dondurucu suda çalışma yapıyor.

Cuma günü kaybolan öğretmen Sabit Bülbül'ün bulunması için bir yandan jandarma ekipleri seferber olurken, Erzurum AFAD ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Kaybolduktan 2 gün sonra aracı Aşkale ilçesine bağlı Karasu Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunan öğretmeni bulmak için dalgıç ekipleri dondurucu soğukta aramalarını kesintisiz sürdürüyor. Karasu köyü ile bölgede bulunan HES göletinin bulunduğu 4 kilometrelik nehir boyunca aramalar soğuk ve dondurucu havada sürdürülüyor. Dalgıçlarla birlikte Karasu'nun kenarı ve aracın terk edildiği kırsal alanda da ekipler arama yapılıyor.

Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi'nde imam-hatip ortaokulunda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Sabit Bülbül'den, cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Ailenin ihbari üzerine Sabit Bülbül'ü bulmak için çalışma başlatılmıştı. Cep telefonunun son olarak Aşkale ilçesi Kırsal Karasu Mahallesi yakınlarında sinyal verdiği tespit edilmiş, Bülbül'ün otomobili, arazide terk edilmiş halde bulunmuştu. - ERZURUM