Öğretmen kızını boğarak öldüren anne tutuklandı - Son Dakika
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Öğretmen kızını boğarak öldüren anne tutuklandı

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Öğretmen kızını boğarak öldüren anne tutuklandı Samsun'da rehber öğretmeni kızını boğarak öldüren anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09.04.2025 13:44
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Öğretmen kızını boğarak öldüren anne tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da rehber öğretmeni kızını boğarak öldüren anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker olan ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan Tuba Günaydın (34), yaşadığı psikolojik sıkıntıdan dolayı aynı dönemde eşinden boşandı. Rehberlik öğretmeni olan Tuba Günaydın, şehit ve gazi yakını kadrosundan Samsun'daki Sakarya İlkokulunda göreve başladı. Gözünden sağlık sorunları yaşayıp sağ ayağı da kısmi felç geçiren Tuba Günaydın, annesi Sultan Günaydın ile yaşamaya başladı. Öğretmen Tuba Günaydın'ın annesi Sultan Günaydın önceki gece 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak kızının banyoda sol bileği kesilmiş halde hareketsiz yattığını ve son dönemlerde psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Olayın olduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuba Günaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bileğini keserek intihar ettiği değerlendirilen Tuba Günaydın'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Yapılan otopside genç öğretmenin boynunda boğmaya bağlı kırıklar olduğu ortaya çıkınca korkunç gerçek ortaya çıktı ve anne Sultan Günaydın savcının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis sorgusunda suçunu itiraf etmek zorunda kalan anne Sultan Günaydın, "Olay gecesi kanepeye uzandım yatıyordum. Kızım da banyoda dişini fırçalıyordu. Beni yanına çağırdı. Yanına gidince bana saldırdı. İttim yere düştü. Kalkıp yine saldırdı. Bu kez kendimi kurtarmak için boğazını sıktım, yere düştü. Hareketsiz yatıyordu. Ölmüştü. Mutfaktan bıçak aldım sol bileğini kesip intihar süsü verip polise haber verdim" dediği öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı anne, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sultan Günaydın tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öğretmen kızını boğarak öldüren anne tutuklandı
Kaynak: İHA

Rehber, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğretmen kızını boğarak öldüren anne tutuklandı - Son Dakika

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