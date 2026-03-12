Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi - Son Dakika
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi

12.03.2026 23:13
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan kadın öğretmen hakkında 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kocaeli'de Gölcük Kız İmam Hatip Lisesinde 2024 yılında eğitim gören ve olay anında 14 yaşında olan B.Ş.'nin (17), kadın müzik öğretmeni A.G. tarafından zincirleme şekilde cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine okul idaresi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. İfadesi alınan öğretmen A.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

"BOŞANIN, SİZİNLE BİRLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUM"

Olayla ilgili davanın 4. celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık A.G., mağdur kızın anne ve babası ile taraf avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık A.G., "Söylenenler tamamen kurgudur. B.Ş. çok duygusal bir çocuktu. Beni her gördüğünde sarılıyordu, ben bu durumu öğretmen öğrenci ilişkisi olarak görüyordum. Bir süre sonra B.Ş. bana, 'Vücudunuzu beğeniyorum. Boşanın, sizinle birlikte yaşamak istiyorum' tarzında şeyler söylemeye başladı. Benim tek hatam bu durumu rehber öğretmenine anlatmamak oldu. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde savunma yaptı.

21 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki tüm deliller ışığında sanık öğretmenin cinsel güdülerle mağdurun okulda ve evinde zincirleme şekilde cinsel bölgelerine dokunduğunu, okşadığını ve dudaklarından öptüğünü, ayrıca sanığın mağduru takip ederek taciz ettiğini belirtti.

Savcı, sanığın 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıldan 18 yıla, 'cinsel taciz' suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

