Öğretmene Darp: Veli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Öğretmene Darp: Veli Gözaltına Alındı

Öğretmene Darp: Veli Gözaltına Alındı

Trabzon'da bir öğretmen, veli tarafından darp edildi. Veli adli kontrolle serbest bırakıldı.

24.04.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir ortaokulda öğretmen, teneffüs bitiminde tartıştığı öğrencisinin okula gelen velisi tarafından darp edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkartıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ortahisar ilçesindeki Yol İş Sendikası Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, nöbetçi olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Selami K., 7. sınıf öğrencisinden teneffüs bitiminde zil çaldığı için sınıfa girmesini istedi. Bu uyarıya aldırış etmeyen öğrenci, iddiaya göre Selami K. ile tartıştı. Öğrencinin öğretmene saygısız davrandığı, öğretmenin ise öğrenciyi ittiği ileri sürülen tartışmanın ardından okul çıkışı eve giden öğrenci, yaşananları ailesine anlattı. Okul Müdürü Erdoğan Topal, öğrencinin annesi ve dayısıyla görüşüp uzlaşma sağladı. Ardından uzlaşmayı kabul etmediği öğrenilen baba O.T., şikayet dilekçesiyle birlikte okula geldi. Okul müdürü tarafından öğretmen ile veli öğretmenler odasına alındı. Baba O.T., özür dileme talebini kabul etmeyen öğretmen Selami K. ile tartıştı. O.T.'nin yumruk atması sonucu yere yığılan öğretmenin taktığı gözlük kırılarak, cam kırıkları yüzünü kesti. Okul yönetiminin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından O.T. gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen O.T., Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından şüpheli O. T. hakkında en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak suretiyle adli kontrol kararı verildi.

Şüpheli O.T.'nin çocuğu olan M.T.'nin (13) öğretmen Selami K. (33) tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin ise soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan tartışma sonrası Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Kara, Eğitim-Bir-Sen adına yaptığı basın açıklaması ile öğretmen ve eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını kınadı. Kara, "Görev başında mesleğini icra eden bir öğretmene kalkan bu eller, aslında her türlü fedakarlığı yapan insanın başvuracağı bir dil değildir" dedi. - TRABZON

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ortahisar, Güvenlik, trabzon, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğretmene Darp: Veli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı Vatandaşlardan tepki yağıyor GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki son durumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki son durumunu anlattı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın
İstanbul’daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

12:00 Tahliye planı hazır İşte olası depremde İstanbul’da yaşayanların gönderileceği 11 il Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
11:06 Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı
10:56 İstanbul’da 6,2’lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi
10:27 Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
17:59 Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
17:21 Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı
17:15 Depreme camide yakalanan imamın zor anları Depreme camide yakalanan imamın zor anları
17:15 Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı
17:13 Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar
17:11 İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
17:05 Depreme metrobüste yakalandılar Depreme metrobüste yakalandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 12:32:47. #7.12#
SON DAKİKA: Öğretmene Darp: Veli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.