Oğuzhan Uğur\'un Paylaşımı Depremzedeleri Üzdü

HATAY (İHA) – Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Uğur'un Kahramanmaraş depremi döneminde yaptığı "Baraj patladı" paylaşımı yeniden gündem oldu. Söz konusu paylaşım nedeniyle kaybettikleri yakınlarının acısını yaşayan depremzedeler, "Baraj patladı denilince mecburen yakınlarımızı canlı canlı enkaz altında bırakıp köyümüzü terk ettik, canlı kurtulma ihtimali olan insanlar kurtarılamadı" diye konuştu.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da on binlerce bina yerle bir olmuş ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde enkaz altında kalarak kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara ekiplerin ulaşamamasının en büyük nedenlerinden biriyse sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımlar olmuştu. Sosyal medyada Babala TV ismiyle yer alan Oğuzhar Uğur'a ait hesaptan yapılan "Hatay'da baraj patladı" paylaşımı da bölgede büyük paniğe sebep olmuştu. Baraja yakın oturan vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını yarıda keserek, korku ve panik içerisinde köylerini terk etmek zorunda kalmıştı. Paylaşım nedeniyle kurtarma çalışmalarında yaşanan aksama, ölü sayısının artmasında büyük rol oynamıştı. Bölgede tarımsal sulamada kullanılan Yarseli Barajı'nda deprem nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı kısa sürede ortaya çıkarken, depremzedeler paylaşım yüzünden giden canlarına yanıyor.

Patladığı iddia edilen Yarseli Barajı'nın 1 kilometre altındaki Bohşin Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Metin Sezer, Oğuzhan Uğur tarafından yapılan paylaşımın canlara mal olduğunu söyledi. Sezer, depremle birlikte Bohşin Mahallesi'nde büyük yıkım yaşandığını belirterek, "Çok fazla can kaybımız oldu. Kimimiz çadırda, kimimiz konteynerlere girmiştik. Oğuzhan Uğur paylaşım yaptıktan sonra akrabalarım aradı. Ben Apaydın kampındaydım. Gece saatleriydi, ben oradan çıkıp akrabalarıma yetişinceye kadar mahallemiz komple boşaltılmıştı. Baraj patladı denilince herkes paniklemişti. Paylaşımın ardından Bohşin Mahallemizde 1 kul kalmamıştı. Doğruluğu anlaşılıncaya kadar zaten bayağı zaman geçmişti. Mahallemizde enkaz altında kalan yaralılarımız olmasına rağmen, onları kurtarma çabamız varken mecburen yakınlarımızı canlı canlı enkaz altında bırakıp köyümüzü terk ettik. Hatay'ın genelinde bu durum yaşandı. Canlı kurtulma ihtimali olan insanlar kurtarılamadı, bu yapılan paylaşım, canlara mal oldu. Barajımızda 4 yıldır herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Patlama, sızıntı yaşamadı" diye konuştu. - HATAY