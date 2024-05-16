Okul bahçesine girmek isterken düşerek mahsur kaldı - Son Dakika
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Okul bahçesine girmek isterken düşerek mahsur kaldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğu, okul bahçesine girmek isterken duvardan atlayarak düştü ve yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı kız, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan çocuk, Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

16.05.2024 12:12
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Okulun bahçesine girmek isterken düşerek mahsur kaldı

Yaralının 12 yaşındaki kıza itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duvardan atlayarak okul bahçesine girmek isteyen 12 yaşındaki kız çocuğu düşerek yaralandı. Yaralı kızı itfaiye ekipleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, dün akşam saatlerinde 28 Haziran mahallesi Ercan sokakta bulunan Ulubatlı Hasan Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesine yakınları ile oynamak için girmek isteyen 12 yaşındaki N.A. kapının kapalı olması sebebiyle duvardan atlamaya çalıştı. Yaklaşık iki metre yükseklikten düşen N.A. bacağından yaralandı. N.A.'nın düştüğü görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kapının kapalı olması sebebiyle de olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kapı açılırken, bahçede mahsur kalan N.A. kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bacağından yaralanan N.A. Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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