Okul müdüründen hayat kurtaran o hamle

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Kütahya'da soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, okul müdürünün Heimlich manevrasıyla hayatta kaldı. Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Merkezi yemek yiyen 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Reyhan Dönmez'in nefes borusunu yemek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi ilk önce yemekhane görevlileri müdahale etti. Görevliler bunda başarılı olamayınca durumu okul müdürüne bildirdi. Kısa sürede yemekhaneye gelen Okul Müdürü Ahmet Hamdi Karamete, nefes almakta güçlük çeken Dönmez'e Heimlich manevrası yaparak kurtardı.Yaşanan panik ve Dönmez'e yapılan Heimlich marnevrası, yemekhanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.