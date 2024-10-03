Okul müdüründen hayat kurtaran o hamle - Son Dakika
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Okul müdüründen hayat kurtaran o hamle

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Kütahya'da bir okul müdürü,16 yaşındaki öğrencisinin soluk borusuna yiyecek kaçtığını farkederek Heimlich manevrası uyguladı. Okul müdüründen hayat kurtaran hamlesi güvenlik kameralarına yansırken öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

03.10.2024 20:22  Güncelleme: 21:49
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Kütahya'da soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, okul müdürünün Heimlich manevrasıyla hayatta kaldı. Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Merkezi yemek yiyen 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Reyhan Dönmez'in nefes borusunu yemek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi ilk önce yemekhane görevlileri müdahale etti. Görevliler bunda başarılı olamayınca durumu okul müdürüne bildirdi. Kısa sürede yemekhaneye gelen Okul Müdürü Ahmet Hamdi Karamete, nefes almakta güçlük çeken Dönmez'e Heimlich manevrası yaparak kurtardı.Yaşanan panik ve Dönmez'e yapılan Heimlich marnevrası, yemekhanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Okul müdüründen hayat kurtaran o hamle
Kaynak: İHA

Güvenlik, Kütahya, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okul müdüründen hayat kurtaran o hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gökhan Sarıkaya:
    Helal olsun müdür 2 0 Yanıtla
  • Yunus İlhanlı:
    Allah sizden razı olsun nasılsa hemen kendi evladıymış gibi koşuyor yardıma maşallah 0 0 Yanıtla
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