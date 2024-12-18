Okul Müdürü Öğrenciyi Kurtardı!

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Cizre'de okul müdürü öğrencinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı... O anlar kamerada

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul müdürü, soluk borusuna yiyecek kaçan öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası yaparak kurtardı.

Cizre'de Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ Konutlarında bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Muhammet Aktuğ, soluk borusuna yiyecek kaçınca nefes almakta zorlandı. Aktuğ koşar adımlarla okul müdürü Hakim Caner'in odasına koştu. Küçük çocuğun nefes almakta zorlandığını gören Caner, öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun tekrar nefes almasını sağladı. O anlar ise okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.