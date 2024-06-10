Okul müdürü ve hizmetliyi darp eden şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
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Okul müdürü ve hizmetliyi darp eden şahıs serbest bırakıldı

Çorum'da okul müdürünü ve okul görevlisini zincirle darp ettikten sonra kaçan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olay, 5 Haziran'da Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, okulda fenalaşan Suad Daed S. isimli öğrencisini ambulansla hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul personeli Mehmet Öztürk öğrencinin velileri tarafından zincirle darp edildi. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli Saeed Daeh H., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı ikamette yakalandı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

10.06.2024 16:27
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Okul müdürü ve hizmetliyi darp eden şahıs serbest bırakıldı

ÇORUM - Çorum'da okul müdürünü ve okul görevlisini zincirle darp ettikten sonra kaçan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 5 Haziran'da Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, okulda fenalaşan Suad Daed S. isimli öğrencisini ambulansla hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul personeli Mehmet Öztürk öğrencinin velileri tarafından zincirle darp edildi. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli Saeed Daeh H., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı ikamette yakalandı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"5 Haziran 2024 tarihinde ilimizde bulunan Hacı Ömer Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda meydana gelen kasten yaralama olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında eksik ve maksadını aşan haberler paylaşıldığı, kamuoyunu doğru bilgilendirme ve hazırlık soruşturmasının seyri ile ilgili basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. 5 Haziran 2024 tarihinde Hacı Ömer Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda okul müdürü olarak görev yapan H.Ö.A ile hizmetli olarak görev yapan M.Ö.'ye yönelik kasten yaralama eyleminde bulunan yabancı uyruklu D.H.H. ile kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu başka bir şahsın yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedi olarak hazırlık soruşturması başlatılmış, tüm deliller toplanmış, şüpheliler hakkında yurtdışı çıkış yasağı konularak soruşturma işlemlerine devam edilmekte olup, şüpheli y ada şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 9 Haziran 2024 tarihinde olaya karıştığı gerekçesi ile M.S.D.D. isimli yabancı uyruklu şahsın yakalandığı ancak yapılan teşhis işlemleri ile olay ile bağlantısı olmadığı tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldığı, konunun hassasiyetine binaen Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak açıklamalar dışında çıkan haberlere itibar edilmemesi, yasal gereği doğrultusunda tüm soruşturma işlemleri ivedilikle yerine getirildiği hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Mehmet Öztürk, Çorum, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okul müdürü ve hizmetliyi darp eden şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

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