Maraş\'ta okul saldırısı davasında 4 Eylül karar duruşması

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan okul saldırının ilk duruşması 4 Eylül'de görülecek. İddianame göre, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli hakkında hayatını kaybeden 10 kişi yönünden 'olası kastla öldürme' suçundan 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, yaralanan çocuklar yönünden de 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 'bilinçli taksir' kapsamında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından açılan dava 4 Eylül'de görülecek. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın ailesinin avukatı Özcan Kara, iddianamede yer alan dikkat çekici ayrıntılar hakkında açıklamalarda bulundu.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren öğrenci İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli hakkında, hayatını kaybeden 10 kişi yönünden 'olası kastla öldürme' suçundan 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, yaralanan çocuklar yönünden de 30 yıla kadar hapis cezası istendi. İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 'bilinçli taksir' kapsamında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, Uğur Mersinli'nin savunmasında, tabancaları muhafaza etmek amacıyla kullandığını belirttiği Maraş sandığının incelendiği ve bu sandığa yalnızca bir silahın sığabileceğinin tespit edildiği belirtildi. Böylece 7 silahın bu sandıkta muhafaza edildiği yönündeki savunmanın iddianamedeki tespitlerle örtüşmediğini ifade edildi. İddianamede ayrıca İsa Aras Mersinli'nin psikolojik durumuyla ilgili okul tarafından ailesine 32 kez şifahi ve yazılı bildirim yapıldığı bilgisi yer aldı. Buna rağmen ailenin gerekli hastane müracaatlarını gerçekleştirmediği, ayrıca öğrencinin poligonda atış eğitimi aldığına ilişkin tespitlerin de dosyada bulunduğu belirtildi.

"Maraş sandığı sadece bir silah sığabilecek konumda"

Ayla Kara'nın ailesinin avukatı Av. Özcan Kara, olaya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasını tamamladığını belirterek, "İddianameyi mahkemeye gönderdi. İddianamede öne çıkan başlıkları şu şekilde söyleyebiliriz. Öncelikle şüpheli Uğur Mersinli'nin savunmasında geçen tabancaların muhafazası için kullandığı için söylediği Maraş sandığı diye tabir edilen argümana sadece bir silah sığabilecek konumda. Yani 7 silahın sığabileceği ve muhafaza edebileceği konumda değil. Dolayısı ile burada şüphelinin savunması çürümekte. Görünen o ki silahlar muhafazasız ve korumasız tutulmuş iddianamede bu tespitlere yer veriliyor. Ayrıca okul tarafından 32 kez şifahi ve yazılı bildirim ile çocuğun psikolojik durumunun iyi olmadığı aileye bildiriliyor. ve aile duruma kayıtsız kalıyor hastane müracaatlarını sağlamıyor. Kaldı ki poligonda atış eğitimi de yaptırılıyor. Gerçekten bunlar çok ağır ihmaller. Savcılık olası kast ile öldürme nedeni ile şüpheli Uğur Mersinli hakkında iddianameyi tanzim etti. Olası kast nedir, kasta yakın bir eylem dolayısı ile burada Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Diğer yaralı çocuklar açısından da 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Anne Peyman Pınar Mersinli'de okulun bildirimlerine karşı, hastaneye sevkinin sağlanması ve babanın silahları korumasında gerekli tedbirleri almasını sağlamasında ihmalleri nedeniyle bilinçli taksir nedeniyle 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması için iddianameye gönderdi mahkeme bunu kabul etti" dedi.

"10 gayrimenkule ihtiyati haciz işlemde"

Okul saldırganın babası Uğur Mersinli'nin, Mersin'deki 10 gayrimenkulüne haciz işlemlerinin de başladığını ifade eden Av. Kara, "Şu aşamada icra işlemleri devam ediyor. 10 gayrimenkule ihtiyati haciz işlemde. Tabii bu gayrimenkullerin nitelikleri, değerleri, pozisyonları açtığımız tazminat davasının sonucunda satış aşamasında ortaya çıkacaktır. Bu icra süreci devam edilecek. Banka hesaplarına giriş çıkış olur mu? hesaplara bloke gibi somut olarak 10 gayrimenkulüne ihtiyat haciz şerhi işlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Dava kapsamında 4 Eylül'de görülecek duruşmada tarafların yargılama sürecindeki taleplerinin ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.