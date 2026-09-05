Okul saldırısı davasında tahliye edilen anne Osmaniye'de yakalanıp gözaltına alındı - Son Dakika
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Okul saldırısı davasında tahliye edilen anne Osmaniye'de yakalanıp gözaltına alındı

Okul saldırısı davasında tahliye edilen anne Osmaniye\'de yakalanıp gözaltına alındı
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Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin öldüğü saldırının zanlısının annesi Pınar Peyman Mersinli, dün tahliye edilmesinin ardından bugün Osmaniye'de gözaltına alındı. Mahkeme, ailelerin itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

Kahramanmaraş'ta okul saldırganının annesine verilen tahliye kararına itirazın kabul edilmesinin ardından dün gece tahliye olan anne Pınar Peyman Mersinli'nin Osmaniye'de gözaltına alındığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın duruşması dün yaklaşık 16 saat sürdü. Davanın ilk duruşmasında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli'nin oy çokluğuyla tahliye edildi.

Bu kararın ardından anne Pınar Peyman Mersinli, tutuklu bulunduğu Kayseri'de gece saatlerinde tahliye edildi.

Ancak hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmenin ailelerinin avukatı bugün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak anne Pınar Peyman Mersinli hakkında verilen karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Pınar Peyman Mersinli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Kararın ardından anne Pınar Peyman Mersinli'nin bugün Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Osmaniye, 3. Sayfa, Mahkeme, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okul saldırısı davasında tahliye edilen anne Osmaniye'de yakalanıp gözaltına alındı - Son Dakika

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