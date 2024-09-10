Okul Servisine Çarpan Motosiklet Sürücüsü Havaya Uçtu - Son Dakika
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Okul Servisine Çarpan Motosiklet Sürücüsü Havaya Uçtu

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Manavgat'ta motokurye okul servisine çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle havaya uçtu, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

10.09.2024 11:30
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Okul servisine çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu

Motosiklet, okul servisiyle çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta motokurye okul servisine çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle havaya uçtu, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çevreyolu istikametine seyir halindeki Mert Can Y.'nin kullandığı plakasız kurye motosikleti kavşak sisteminde Onur A.'nın kullandığı 07 C 74933 plakalı okul servisine yandan çarptı. Motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anına ait görüntülerde motosiklet sürücüsünün çarpmanın şiddetiyle havaya uçtuğu görüldü. Görüntülerde ayrıca servis aracının camına çarptıktan sonra yere düşen motosiklet sürücüsü sekerek refüje gelerek oturduğu görüldü.

Öte yandan kazanın ardından olay yerine gelen başka bir motosikletli kurye ile okul servisi sürücüsünün yakınları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmeden trafik polislerinin müdahalesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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