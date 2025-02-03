Okul Yükü Trafiği Artırdı

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İstanbul'da ara tatilin ardından okulların açılmasıyla sabah trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - İstanbul'da iki haftalık ara tatilin ardından okulların yeniden açılmasıyla sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Türkiye'de ilk ve orta öğretim okullarında verilen iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.

Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda Halıcıoğlu mevki, Haliç Köprüsü, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30 sıralarında yüzde 55 olarak ölçüldü.