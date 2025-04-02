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Ölü Bebeğin Katili Annesi Çıktı

Ölü Bebeğin Katili Annesi Çıktı

Muğla'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesedinin annesi Gülcan Deniz itiraf etti ve tutuklandı.

02.04.2025 12:50
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde 7 yıl önce çöp konteynerinde poşet içerisinde ölü bulunan kız bebeğin katilinin annesi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan anne Gülcan Deniz (42), suçunu itiraf etti. Olaydan bilgisi olduğu belirlenen baba İsmail Deniz (43) ile birlikte adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Temmuz 2018 tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesi Ekşiliyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, bir çöp konteynerinde poşet içinde bebek cesedi buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, bebeğin doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden çöp konteynerine atıldığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra dosyayı tekrar açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, olay yerinde bulunan bir çikolata ambalajının poşeti kilit ipucu oldu. Polis ekipleri, poşetin ait olduğu mağazanın Temmuz 2018'e ait 30 günlük güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan analizler sonucunda, şüphelinin Gülcan Deniz olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Gülcan Deniz, ifadesinde korkunç gerçeği itiraf etti. Deniz, bebeğin kendisine ait olduğunu, eşinin kendisine sürekli eziyet ettiğini, bu yüzden çocuğu doğurmak istemediğini söyledi. Evin salon kısmında doğum yaptığını, ardından bebeğin boynuna bez parçasıyla düğüm attığını ve bir poşete koyarak çöp konteynerine attığını anlattı. Olaydan bilgisi olduğu belirlenen baba İsmail Deniz de gözaltına alındı.

Polis merkezinde tamamlanan işlemlerin ardından anne Gülcan Deniz ve eşi İsmail Deniz, adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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