Ölü yunus Tekirdağ sahiline vurdu - Son Dakika
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Ölü yunus Tekirdağ sahiline vurdu

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde ölü bir yunus balığı bulundu. Sahil güvenlik ekipleri olayı incelemeye başladı. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve yunus balığı kaldırılacak. Olay karşısında üzüntü duyan bir vatandaş ise Sahil Güvenlik Komutanlığına teşekkür etti.

28.02.2024 19:47
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Ölü yunus sahile vurdu

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahiline ölü yunus balığı vurdu. Bölgeye gelen Sahil güvenlik Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde sabah gezen vatandaşlar deniz kıyısında bir yunus balığının olduğunu fark etti. Vatandaşlar bunun üzerine durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ölen yunus balığı ile ilgili inceleme başlattı.

İncelemenin ardından Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğününce yunus balığı olduğu yerden kaldırılacak. Vatandaşlardan Birol Sapmazer ise gördüğü manzara karşısında üzüldüğünü ifade ederek, "Yazık günah ben ilk kez böyle bir şey görüyorum" dedi.

Sapmazer, yunusu ölü olarak görmelerinin ardından yetkililerle iletişime geçtiklerini ifade ederek, ilgi ve alakalarından dolayı Sahil Güvenlik Komutanlığına teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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