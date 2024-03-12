Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok\'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişmeler yaşandı. Eyüpsultan'ta Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olduğu kaza sonrası 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un o akşam yanında olan şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı. Öte yandan Eylem Tok'un eşi Op.Dr. Bülent Cihantimur hakkında da adli kontrol kararı verildi. Cihantimur hakkında yurt dışına çıkış yasağı da verildi.
İfadesi ortaya çıkan Ayşe Ceren S., kazayı yapan T.C.'nin aramasıyla, Eylem Tok'la olay yerine gittiklerini ve daha sonra kendilerine havalimanına kadar eşlik ettiğini anlatmıştı. Ayşe Ceren S. "Kaçış planını organize ettiği" suçlamasıyla tutuklandı.
Sürdürülen soruşturma kapmasında savcılığa ifade veren Eylem Tok'un eşi Op.Dr. Bülent Cihantimur hakkında da adli kontrol kararı verildi. Cihantimur hakkında yurt dışına çıkış yasağı da verildi.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırıldı.
Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı gece Eylem Tok ile birlikte olan ve tutuklanan çalışanı Ayşe Ceren S. emniyette şöyle ifade vermişti. "Eylem hanımın telefonu çaldı. Anladığım kadarıyla şoförü ile görüştü. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Telefon görüşmesinden sonra Eylem hanım biraz panik içindeydi ve bana, 'araba nerede' diye sordu. Masadan kalkınca bana 'Oğlum T.'yi alacağız' dedi"
"Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım. Restorandan çıkıp bana ait olan araca bindik. Aracı ben kullandım. Eylem Hanım yanımda oturup bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefonu çaldı. Görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım. Eylem Hanım ve 2 çocuk da arabanın arka koltuğuna oturdu. Ben de U dönüşü yaparak geldiğim yoldan geri döndüm."
"Oğlu şoktaydı. Eylem Hanım oğluna 'Sen iyi misin?' diyordu. İki çocuğu büyük bir sitenin önünde indirdikten sonra Eylem Tok'un evine gittik" ifadelerini kullandı. Sen oğlumu yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz" diyerek şöyle devam etti: "Ben T. ile eve girdim. T.'ye, 'Ne oldu? Ne yaşadınız?' diye sordum ama cevap vermedi. Yalnız kalmak istediğini söyleyerek odasına çıktı. Bir süre sonra Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler."
"Evden çıktık. Yolda giderken Eylem Hanım bana, "Havaalanına doğru git' demesi üzerine havaalanı yoluna girdim. Havalimanına gittik."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son yaptığı açıklamada, Eylem Tok ve oğlunun ABD'den iade süreciyle ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Tunç, şunları ifade etti: "Soruşturma devam ediyor. ABD ile adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İade talebinde bulunduk, iade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımız da gönderdik. Bugün cevabi yazı geldi.Bu cevabi yazıda istenen bazı belgeler var, tamamladık. Süreci takip ediyoruz. İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşen bir trafik kazası. Bir kişinin vefatı, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bir kaza. 18 yaşından küçük sürücü ve annesinin yurt dışına gittiği soruşturmadan kaçtıkları belirlendi. Adli süreci hemen önce Mısır'dan sonra ABD'den talep ettik. İadeyi hem diplomatik hem de INTERPOL aracılığıyla talep ediyoruz. Umut ediyoruz ki ABD olumlu karşılasın ve yargılama süreci de devam etsin. Dün itibarıyla 2 gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve havaalanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı. Babasının şoförü oradaki mağdurlardan birinin telefonunu emniyete teslim edenle ilgili gözaltı kararı verildi. Adli süreci titizlikle takip ediyoruz"
Kazayı yapan sürücünün ABD vatandaşı olması iadesine engel mi? Söz konusu kazanın, 'adi suç' kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle, Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği düşünülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı - Son Dakika
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