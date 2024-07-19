Ölümün eşiğinden vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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Ölümün eşiğinden vatandaşlar kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, intihar etmek için üst geçide çıktı. Ancak vatandaşlar hemen müdahale ederek kadını ikna etti ve ölümden kurtardı. Polis ekipleri olay yerine gelerek kadının ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

19.07.2024 22:46
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Ölümün eşiğinden vatandaşlar kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen kadını vatandaşlar ikna ederek kurtardı.

Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi D100 Karayolu Fatma Seher Kara Fatma Üste Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kadın, köprüden atlamak istedi. O anları gören vatandaşlar hemen kadını tutarak müdahale etti. Kadın vatandaşlar tarafından zorla ikna edilerek üst geçitten indirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: İHA

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