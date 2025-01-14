Omdurman'da Bombardıman: 120 Ölü

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Sudan'ın Omdurman kentinde düzenlenen bombardımanda 120 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sudan'ın Hartum eyaletine bağlı Omdurman kentinin rastgele top atışıyla hedef alındığı belirtildi. Ombada Acil Durum Müdahale Odası tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 120 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Can kaybı sayısının değişebileceği kaydedilen açıklamada, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin bilgi verilmedi. Kurtarma ekipleri saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ancak tıbbi malzemenin yetersiz olduğunu açıkladı.

Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ülke genelinde binlerce kişi hayatını kaybetti. Çatışmalarda son haftalarda artış yaşanırken, her iki taraf da sivilleri hedef almakla ve yerleşim bölgelerini bombalamakla suçlanıyor. - HARTUM