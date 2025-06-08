Onurcan Özdemir'in Cansız Bedeni Bulundu

Onurcan Özdemir'in cansız bedeni adli tıpa getirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, olay yeri ve ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk işlemlerin ardından detaylı otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, Fırat Nehri'nde bulundu. Ailesiyle birlikte fıstık bahçesindeyken kaybolan küçük Onurcan'ın cansız bedeni 16. gün bulundu. Cenaze baba Mesut Özdemir tarafından da teşhis edildi.

Cenaze, detaylı otopsi için adli tıpa getirildi

10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, olay yerinde ve Araban İlçe Devlet Hastanesi'nde tamamlanan ilk incelemelerin ardından detaylı otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazenin, yapılacak otopsinin ardından yarın öğle namazını müteakip Araban kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.