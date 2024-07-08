Operasyon düzenlenen ikametlerden cephane çıktı: 2 kişi tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekipleri 11 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirilirken 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte 11 ikamete operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 1 Kalaşnikof marka otomatik tüfek, 21 ruhsatsız tabanca, 20 av tüfeği, 3 bin 53 tabanca fişeği, 670 av tüfeği fişeği, 25 bıçak, 19 şarjör ve silah yapımında kullanılan muhtelif parçalar ele geçirildi.
Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, bu şahısların 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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