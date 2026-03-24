Ordu'da 15 Şüpheli Yakalandı, 8'i Tutuklandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 15 şüpheli şahıstan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 89 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 15 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU