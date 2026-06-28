Ordu\'da 17 Yaşındaki Çocuk Denizde Kayboldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki çocuk dalgalara kapılarak kayboldu. Ekiplerin denizde arama çalışmaları sürüyor.

Olay, ilçenin Atatürk Mahallesi'nde bulunan Ayanikola Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize giren Aytekin Ergin (17) dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bunun üzerine bölgede bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuğu aramak için bölgeye gelen çok sayıda ekip, denizde ve kayalık bölgelerde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar devam ederken, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yönlendirildi. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Valilik denize girmeyi yasaklamıştı

Öte yandan Ordu Valiliği, etkili olan kuvvetli rüzgarın oluşturduğu yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle 28 Haziran Pazar günü il genelinde denize girmenin yasaklandığını açıklamıştı. - ORDU