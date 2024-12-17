Ordu'da 18 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Ordu'da 18 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

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Ünye'de Yerli Malı Haftası etkinliklerinde 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

17.12.2024 16:43
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Ordu'da 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, Yerli Malı Haftası etkinliklerinde 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ünye Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri, okulda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri amacıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri tükettikten sonra rahatsızlandı. Zehirleme belirtileri gösteren 18 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Dündar yaptığı açıklamada, 12 öğrencinin hastaneye getirildiğini ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Diğer 6 öğrencinin ise özel hastanelerde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Olayın ardından yetkililer, gıda zehirlenmesinin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da 18 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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