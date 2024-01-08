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Ordu'da 2023 yılında jandarma çalışmaları açıklandı - Son Dakika
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Ordu'da 2023 yılında jandarma çalışmaları açıklandı

Ordu Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz tarafından 2023 yılında yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen olay sayısı, yapılan devriye faaliyetleri, kaçakçılık operasyonları ve trafik kazaları gibi konular ele alındı.

Ordu\'da 2023 yılında jandarma çalışmaları açıklandı
08.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 16:12
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Ordu'da jandarma ekipleri tarafından 2023 yılında yürütülen çalışmalar açıklandı.

Ordu Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısı ile ilin 2023 yılı güvenlik ve asayiş durumu ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz rakamlarla 2023 yılında yapılan faaliyetleri anlattı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, jandarma sorumluluk bölgesinde 2023 yılında il genelinde 9 bin 354 olayın meydana geldiğini, suçların önlenmesine yönelik icra edilen görevlerde 50 bin 500 önleyici kolluk devriyesi, 9 bin 317 adli kolluk devriyesi, bin 704 sevk ve nakil devriyesi olmak üzere 61 bin 521 devriye faaliyeti icra edildiğini belirterek, aranan bin 653 şahıs ile aracın yakalandığını kaydetti.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında icra edilen 303 operasyonda bin 74 şüpheli şahsın yakalandığını ve bu şahıslardan 10'unun tutuklandığını aktaran Albay Öksüz, "Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan 523 operasyonda 21 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. 2023 yılında vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri maksadıyla trafik hizmetlerimiz ve denetimlerimiz aralıksız sürdürülmüş, kontrol edilen 458 bin 972 araçtan 3 bin 207 araç trafikten men edilmiştir. Ayrıca, jandarma sorumluluk bölgemizde 10 ölümlü trafik kazasında 13 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir önceki yıla göre yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarında yüzde 2,5 oranında azalma olmuştur" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, 2023 yılında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bilgilendirme faaliyetleri ile ilgilide bilgiler vererek, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlere bizzat başvurarak vatandaşların kendilerine ulaşabileceklerini de aktardı. - ORDU

Kaynak: İHA
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