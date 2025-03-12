Ordu\'da 300 Kilogram Kaçak Kuyruk Yağı Ele Geçirildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Siirt'ten Ordu'ya gönderilen 300 kilogram kaçak kuyruk yağına el koydu.

Bir ihbarı değerlendiren Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Siirt plakalı kapalı kasa bir kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada torbalar içerisinde uygunsuz, sağlıksız şartlarda kalmış, kokmuş ve özelliğini kaybetmiş 300 kilogram kuyruk yağı olduğu tespit edildi. Ünye Emniyet Müdürlüğü, Ordu Tarım Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de gelmesi ve tutanak tutmasıyla kaçak kuyruk yağlarına el konuldu.

Kaçak kuyruk yağını getiren kişi ve kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. - ORDU