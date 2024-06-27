Ordu'da Aquaparkta Elektrik Akımı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da Aquaparkta Elektrik Akımı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde faaliyet gösteren bir aquaparkta meydana gelen olayda, biri çocuk 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Bir kişi hayatını kaybederken, 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

27.06.2024 14:14
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde faaliyet gösteren bir aquaparkta biri çocuk 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Bir kişi hayatını kaybederken, 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada faaliyet gösteren Ordu Aquapark Walter World isimli işletmeye yüzmek için gelen 9 yaşındaki Elif Naz Derdiyokoğlu havuz içerisinde elektrik akımına kapıldı. Çocuğun akıma kapıldığını fark eden işletmenin ortağı Mustafa Kemal Günay (48) da çocuğu kurtarmak isterken elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, çevredekilerin de yardımıyla havuzdaki kişiler çıkartıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mustafa Kemal Günay Ordu Devlet Hastanesi'ne, Elif Naz Derdiyokoğlu ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Günay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız çocuğu ise hastanedeki işlemlerinin ardından Samsun'daki özek bir hastaneye sevk edildi.

Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Aquaparkta Elektrik Akımı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı - Son Dakika

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