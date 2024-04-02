Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 16 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 8 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 16 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU
Son Dakika › 3.Sayfa › Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 16 şahıs yakalandı - Son Dakika
Ankara'da kirasını ödemediği için hakkında tahliye kararı verilen bir kişi, evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kaçan kiracının yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ev sahibi, 2 yıldır kira alamadığı kiracısını mahkemeye vermiş ve tahliye kararı çıkmıştı. Sinirlenen kiracı, evi ateşe verdikten sonra kaçtı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken polis, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda, Hint Restaurantı önüne atılan el bombası nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana geldi. Patlama anında aracını park ederken sesleri duyan bir kişi olayı anlattı. Mahalle sakinleri ise olayın korkutucu olduğunu belirtti.
Batman Valisi Ekrem Canalp, düzenlediği basın açıklamasında Mart ayında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Canalp, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen operasyon sayılarını paylaşırken, asayiş olaylarında yaşanan azalışı da vurguladı. Ayrıca, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında da bilgiler verdi.
İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi. Yangında 7'si ağır 11 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AK Parti'nin Sultangazi Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan galibiyetle ayrılarak yeniden başkan seçildi. Dursun, yeni dönemde daha güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak'ın 64 oy farkla belediye başkanlığını kazanması sonrası, seçim sonuçlarına itiraz eden Yeniden Refah Partisi üyeleri adliye çevresindeki bekleyişlerini sonlandırdı.
Üsküdar'da trafikte aracı bozulan bir sürücüye trafik polisi, otomobili ittirerek yardım etti. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde çekildi.
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu. Yangında 7'si ağır 13 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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