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Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 16 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 16 şahıs yakalandı

Ordu\'da polis ekipleri tarafından aranan 16 şahıs yakalandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 16 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, farklı suçlardan aranan 16 şahıs da yakalandı ve adli mercilere sevk edildi. Tutuklanan 8 şahıs cezaevine gönderildi.

02.04.2024 15:04  Güncelleme: 15:07
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Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 16 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 8 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 16 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 16 şahıs yakalandı - Son Dakika

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